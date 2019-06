Paris: Un copil de doi ani a supravietuit unei cazaturi de la etajul 9. Baietelul nu a suferit nicio fractura

Ziare.

Potrivit parintilor, micutul Adam se afla singur in camera, s-a catarat pe o piesa de mobilier pentru a ajunge la fereastra care era deschisa si a cazut in gol. Baiatul a cazut intr-o zona in care se afla copaci si tufe, care au atenuat impactul, ceea ce l-a salvat.Copilul a fost internat in spitalul Necker, in noaptea de joi spre vineri, cu prognostic vital rezervat. El a fost dus la spital dupa ce a cazut, pentru investigatii, deoarece avea dureri la splina. Dupa cateva ore, medicii au anuntat ca in cazul lui Adam prognosticul vital nu mai este rezervat.In iulie 2015, un copil de 12 ani a cazut de la etajul 13 al blocului in care locuia, pe strada Chateau des Rentiers, tot la Paris. Si el a supravietuit, fiind de asemenea salvat de arbori.In aceasta saptamana, la Paris a mai cazut un copil de la etajul 9, insa nu a supravietuit. Baiatul avea 9 ani.