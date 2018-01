Parisul este inundat: Sena a ajuns la patru metri peste nivelul obisnuit (Foto&Video)

#CrueSeine a Paris: les images vues du ciel filmees par les services de la @prefpolice a l'aide d'un drone pic.twitter.com/q5N9j8PPbN - Prefecture de police (@prefpolice) January 26, 2018

Today, peak of Seine #flooding in Paris: "le Zouave" is the attraction... Not the "Tour Eiffel" pic.twitter.com/daLcZcSMQO - Stephane Baize (@stef92320) January 28, 2018

Retour en image sur la mobilisation de la #BrigadeFluviale de la @prefpolice portant assistance aux riverains inondes par la #CrueSeine pic.twitter.com/TAa7JZk4LD - Prefecture de police (@prefpolice) January 25, 2018

From my lunchtime walk. Looks like the Musee d'Orsay will be under water soon if the rain continues. #Paris #flood #CrueSeine pic.twitter.com/8d6rAv3x5A - Phil Serafino (@PhilSerafino) January 24, 2018

Ziare.

com

Sena a ajuns la 5.84 metri in dimineata zilei de luni, iar nivelul este asteptat sa inceapa sa scada abia incepand de marti.Saptamanile cu ploi torentiale au cauzat o crestere semnificativa a nivelului apei.Aproximativ 1.500 de oameni au fost evacuati din propriile case in toata regiunea Parisului iar un numar similar de locuinte a ramas fara electricitate, au declarat autoritatile.In 2016, la ultimele inundatii masive, raul a ajuns la un nivel de 6.1 m, potrivit BBC.Sapte statii ale unei linii de transport importante in Paris, RER C, au fost inchise pana pe 5 februarie cel putin, iar cateva strazi importante care merg in paralel cu fluviul au fost inchise.De asemenea, barcile pentru turisti nu pot fi folosite, iar o parte a muzeului Luvru a fost inchisa.