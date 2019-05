Parisul interzice fumatul in 52 de parcuri si gradini publice

Ziare.

Potrivit unei reglementari care intra vineri in vigoare, fumatul va fi interzis in 52 de parcuri si gradini publice, echivalentul a 10% din suprafata totala a spatiilor verzi din oras, potrivit autoritatilor municipale, relateaza DPA.Primaria spune ca aceasta initiativa va transforma Parisul intr-o "capitala mai primitoare, cu un aer mai respirabil".Cei care incalca prevederile noii reglementari sunt pasibili de o amenda de 38 de euro.Interdictia nu se va aplica in cele mai mari parcuri din Paris, populare in randul celor care doresc sa organizeze picnicuri sau sa petreaca pe perioada verii.Potrivit statisticilor Uniunii Europene, in 2014, in Franta, procentul persoanelor care fumau in fiecare zi era cu putin peste media UE si cu mult peste alte tari occidentale.Autoritatea publica franceza in domeniul sanatatii, Sante Publique France, a afirmat la inceputul acestei saptamani ca numarul celor care fumeaza zilnic a scazut cu 1,6 milioane incepand din 2016, iar acum reprezinta 25,4% din populatie.Cu toate acestea, rata mortalitatii din cauza bolilor provocate de fumat era inca in crestere cu 5% in fiecare an in randul femeilor pe fundalul unei cresteri a numarului de femei fumatoare incepand cu anii 1970 si pana in 1990, potrivit institutiei franceze.