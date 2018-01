Parisul se teme de "inundatia secolului". Nivelul Senei ar putea ajunge triplu fata de normal (Video)

Ziare.

Pana vineri exista riscul ca Sena sa treaca de sase metri, in conditiile in care nivelul normal nu depaseste doi metri.Desi teama parizienilor creste de la o zi la alta, Primaria nu anticipeaza o situatie majora de criza. Autoritatile locale au inchis deja toate zonele de promeneda aflate de-a lungul fluviului, iar croazierele pe Sena au fost si ele suspendate.Si traficul feroviar pe linia RER C (cea care strabate malul Senei si este folosita de turisti pentru a ajunge la Tour Eiffel, Notre Dame si la muzeele din centrul Parisului - n.red.) a fost suspendat, informeaza The Washington Post Sena le-a mai dat emotii locuitorilor din Paris si in iunie 2016, cand nivelul apei s-a apropiat de sase metri si jumatate. Atunci, mii de oameni au fost evacuati, iar muzeele Luvru si Orsay au fost inchise si operele de arta au fost evacuate.Insa cele mai mari probleme cu care s-au confruntat locuitorii Parisului au fost in anul 1910 cand Sena a atins 8,62 de metri.C.S.R.