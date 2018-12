Parisul sta pe un butoi cu pulbere. Iar criza din Franta e abia la inceput

Scumpirea carburantilor, un pretext

Cine sunt protestatarii?

Jandarmii francezi nu lovesc oameni cu mainile ridicate, justitia franceza actioneaza rapid

Populatia se desolidarizeaza de cei care comit violente

"De-abia incepe nebunia, pentru ca nu se lasa nici unii, nici altii"

In prag de sarbatori, Franta se confrunta cu violente greu de stavilit. Focarele miscarii sunt multiple, la fel si cauzele, iar presedintele Macron si guvernul Phillipe nu par sa aiba habar care e solutia pentru detensionarea situatiei atat de complicate, spune jurnalistul, care a acceptat invitatiade a ne explica mai multe despre ce se intampla in Franta."Scumpirea carburantilor a fost doar pretextul, cumva a pus capac peste toate celelalte probleme pe care le au mai ales oamenii care locuiesc in zone mai retrase, rurale, de la periferiile marilor orase.Acum toata Europa de Vest se lupta cu reducerea poluarii, masinile diesel vor fi interzise din 2020 (sigur in Germania si Franta), iar cei care s-au mutat la periferie, unde sunt chiriile mai mici, spun: 'Noi cum ne mai deplasam, cum ne ducem copiii la scoala?'.Li s-a umplut paharul, cum se spune. S-au facut calcule din care reiese ca o familie de nivel mediu a pierdut circa 5.460 de euro pe an comparativ cu situatia de acum cinci ani.Insa scumpirea carburantilor a fost doar un pretext, de fapt,. Dar asta nu i-a impiedicat sa isi continue protestele. Si nu s-a terminat deloc. Sambata vor veni din nou si se va transforma totul intr-, pentru ca Macron e prea pusti si nu are un spate asigurat, cum aveau presedintii din trecut, care proveneau dintr-un partid solid.Ca era Partidul Socialist, ca era Partidul Republican, erau totusi niste 'PSD-uri frantuzesti', adica partide organizate, bine inradacinate in teritoriu, cu oameni specializati.Macron a castigat alegerile datorita faptului ca francezii n-au mai avut incredere in partidele traditionale. Ei reactioneaza la alegeri cam cum reactionam si noi, romanii - ne inflacaram, trantim, facem, dupa care vedem ca nu se intampla nimic de fapt si ne dezumflam foarte repede.Or, Macron a zis ca face niste lucruri si chiar s-a tinut de cuvant, chiar a umblat in angrenajul politico-economic. A creat si un partid ca sa aiba o majoritate in Parlament, numai ca e format din oameni fara experienta, un fel de USR de la noi.Sunt niste pusti care habar n-au, pusi acum in fata unei crize majore pe care nu stiu cum s-o gestioneze.Practic, in Paris se sta acum pe un butoi de pulbere", ne-a explicat Paul Cozighian.Cat despre cei care protesteaza, ei sunt de mai multe categorii, puncteaza acesta."Vine extrema stanga si spune: 'Macron face politica de dreapta, ca sa ii imbogateasca pe cei deja bogati, si ia in continuare de la cei saraci'.Extrema dreapta are alta problema: 'Franta e deschisa la toata imigratia si noi nu putem sa ii hranim pe toti, sa le dam ajutor de somaj, sa le scolim copiii, iar ei nici nu ne respecta si mai dau si cu bombe la un moment dat'.Deci vorbim deja despre. S-au trezit si, dupa ce s-a schimbat regula de admitere la facultati si nici ei, nici studentii, nici profesorii nu sunt foarte incantati. E complicat, jumatate din licee sunt gata sa faca greva, iar pericolul mare este de a se ralia celorlalti. Stim ca tinerilor le place sa mai faca niste baricade pe strazi, sa mai sparga una, alta, pentru ca s-a spart la greu, nu sunt suficient de multe imagini care sa arate cat de mult s-a spart", spune corespondentul Le Figaro.Intrebat cine sunt cei care comit violente, Paul Cozighian confirma ca exista, asa cum s-a intamplat deseori si la protestele din Romania."Bineinteles! Sunt grupuscule de extrema stanga si de extrema dreapta, cu casti, cu cagule, care nu sunt atasati acestei miscari a 'vestelor galbene'.Sunt oameni in general de provenienta magrebiana, Africa de Nord, araba, si ei suparati pe viata pe care o traiesc si pe care nu o mai suporta, si care ingroasa randurile ca sa creeze o impresie si mai puternica de haos si sa puna presiune pe politicieni, pe autoritati.Dar ei nu sunt neaparat cu 'vestele galbene', ei au fiecare treaba lui, ca dovada ca au spart magazine si au luat mancare., iar cei care ii critica spun ca sunt lasati special de politie tocmai ca sa decredibilizeze o miscare.Necazul este ca de data asta. E ca la noi in Piata Victoriei. Ei au iesit pe strazi veniti spontan de peste tot (Parisul e recent, dar protestele au inceput din noiembrie: au blocat sosele, sensuri giratorii etc) si s-au organizat pe Facebook. Nu au lideri, se cearta deja intre ei pentru ca si-au trimis reprezentanti sa discute cu premierul, unii au plecat, altii vor dialog, sa se gaseasca solutii, altii spun: Nici pomeneala, nu sunt de acord, o sa va pacaleasca! Au spus ca au primit si amenintari cu moartea, amenintari serioase", ne-a relatat Paul Cozighian.Iar daca provocatorii se comporta similar cu cei intalniti si la mitingurile din Romania, despre jandarmii francezi nu se poate spune deloc acelasi lucru, dimpotriva."Jandarmii francezi nu au dat cu batele. In 10 august, oamenii au fost batuti pe strada, desi stateau cu mainile ridicate si nu faceau nimic. Daca tu stai cu mainile in sus si n-ai o piatra, nu ai nimic, nu vine un jandarm sa iti dea cu bata in cap,Din contra, sunt foarte multi jandarmi francezi raniti, desi au aruncat in ei cu pietre si cu vopsele, dar au stat nemiscati. Ce-i drept, cand s-au simtit atacati s-au aparat cu gaze lacrimogene. La alte proteste au actionat si cu gloante cu cauciuc, dar jandarmii francezi nu se duc sa agate oameni pe strada, sa le traga picioare in burta si in cap sau sa dea cu batele in ei, asa cum a fost in Piata Victoriei in 10 august.Si. Au fost retinuti peste 400 de indivizi din diverse zone ale tarii, inclusiv derbedei, dar si foarte multe 'veste galbene', care au fost prezentati imediat in fata unui judecator de instructie. De cateva zile, tribunalele lucreaza aproape non-stop, pana noaptea tarziu si se dau condamnari pe banda rulanta.Pedeapsa maxima ajunge pana la 7 ani de inchisoare, dar pana acum s-au dat pedepse intre trei si sase luni", a subliniat corespondentul Le Figaro.Intrebat cum ar putea evolua lucrurile, Paul Cozighian a raspuns: "E greu de prevazut, pentru ca este o"."In plus, s-a facut un sondaj, luni seara, in randul populatiei legat de violente si de distrugeri, iar daca pana acum se spunea ca 75% din populatie sprijina 'vestele galbene' pentru ca cer lucruri legitime, intrebati acum, dupa cotitura pe care a luat-o aceasta miscare, 90% spun ca nu sunt de acord cu ea. Apare o reactie a populatiei, mai ales din marile orase, care se desolidarizeaza de ceea ce se intampla.Parerea mea e ca. Ei ii cer demisia lui Macron, iar pustiul e ambitios si bineinteles ca nu o sa si-o dea. Nici nu poate sa dea inapoi, pentru ca e prea mandru, asa ca trebuie sa gaseasca un compromis. Deocamdata nu l-a gasit", adauga acesta.Un astfel de compromis ar putea fi demisia ministrului de Interne?"Deja ministrul de Interne a demisionat inainte de criza (Gerard Collomb - n.red.), parca ar fi mirosit ca vine ceva. Poate ca avea semnale, nu stim, dar acela era un om cu experienta, mai in varsta, si care l-a lasat balta pe Macron. Iar acum e ministru un baiat tanar (Christophe Castaner - n.red.) care luni noaptea, la ora 21:30, era audiat in comisia din Senat si i se cerea sa dea explicatii. Si din explicatiile pe care le-a dat, analistii francezi au dedus cala ora la care vorbim", ne-a explicat jurnalistul.Intrebat daca actuala criza cu care se confrunta Franta are doar cauze interne sau exista si surse externe care o alimenteaza, Paul Cozighian a remarcat faptul ca "si Belgia s-a cam prins in jocul asta"."Si in Belgia sunt probleme tot de genul asta. Bineinteles ca rusii se bucura, ei cauta destabilizarea intregii Europe. Stim bine cum a fost si cu migrantii, cu refugiatii.Eu spun inca o data ca e departe de a se fi terminat criza,. Sindicatele din Politie vor sa discute cu premierul, ei propun un alt plan, o alta strategie pentru combaterea protestelor, fiindca sunt deja criticati, li s-a spus ca e inadmisibil ca n-au intervenit mai devreme si au lasat ca lucrurile sa ajunga aici.Situatia e foarte complicata., or armata nu este pregatita ca jandarmii, ei au o pusca si atat. Multi spun ca ar fi o eroare sa scoti armata pe strazi, ceea ce ar insemna declararea starii de urgenta.Pe de alta parte, faptul ca Parisul e tinta acestor proteste (pentru ca Macron e la Paris, nu?) e rau si pentru turism.in activitatea hoteliera, la restaurante, oamenii si-au anulat vacantele sau vizitele la Paris.Si dupa parerea mea", a conchis Paul Cozighian.