Partidul lui Macron a gasit rapid un candidat pentru primaria Parisului, dupa scandalul sexual care l-a eliminat pe Benjamin Griveaux

"Merg acolo pentru a castiga", a declarat titulara de la Sanatate, in timp ce Griveaux nu ajungea decat in pozitia a treia in sondaje, dupa primarul socialist aflat la final de mandat, Anne Hidalgo, si Rachida Dati, din partidul de dreapta Republicanii.In consecinta, ministrul, membru al partidului prezidential Republica in mars (La Republique en Marche /LREM/), va parasi guvernul.In acelasi timp, artistul rus Piotr Pavlenski si prietena sa Alexandra de Taddeo au fost plasati in arest preventiv pentru "atingere adusa intimitatii vietii private" si"difuzarea fara acordul persoanei a unor imagini cu caracter sexual" in cadrul anchetei deschise sambata in urma unei plangeri depuse de Benjamin Griveaux, s-a aflat duminica de la parchetul capitalei franceze.Aceasta dupa ce o inregistrare video cu caracter sexual a fost difuzata pe larg de retelele de socializare, determinandu-l sa abandoneze cursa electorala.Alegerile municipale din Franta au loc in luna martie.