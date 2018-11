Pedepsele corporale aplicate de parinti copiilor, pe cale sa devina ilegale in Franta: Deputatii au votat aproape in unanimitate

Ziare.

Proiectul de lege a fost aprobat de membrii Adunarii Nationale, cu 51 de voturi pentru si 1 impotriva, vineri dimineata, in urma unor dezbateri care s-au intins pana noaptea tarziu, decizia finala urmand sa fie luata in Senat.Prin proiectul de lege privind "pedepsele corporale si umilirea" se urmareste asigurarea exercitarii autoritatii parentale fara violenta, transmite BBC Daca proiectul de lege va trece si de Senat,Potrivit aparatorilor drepturilor copiilor, 85% dintre parintii francezi le aplica pedepse corporale copiilor lor. Tentativele anterioare de a scoate in afara legii aceasta practica, interzisa doar in scoli, nu au avut succes in Franta.Deputatul francez Maud Petit, care a sustinut initiativa, a declarat ca scopul acesteia este unul educational, acela de a incuraja societatea sa isi schimbe mentalitatea cu privire la acest aspect.Franta le permite in prezent parintilor sa isi "disciplineze" copiii intr-o forma moderata, insa ramane la latitudinea instantelor de judecata in ce masura se deosebeste acest lucru de violenta impotriva copiilor.Saptamana trecuta, patru membri ai aceleiasi familii au fost arestati dupa ce un baiat de noua ani a fost ucis in bataie de rudele sale in orasul francez Mulhouse.C.S.