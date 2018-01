Peste 100.000 de cereri de azil si 26.000 de expulzari in Franta, in 2017

Ziare.

In acelasi timp, numarul total de cereri de azil in toate tarile europene a scazut cu aproape jumatate, a aratat ministrul francez de interne, Gerard Colomb.Anul trecut, Franta a acordat azil aproximativ unei treimi din solicitanti, dar in paralel a expulzat 26.000 de persoane, numar in crestere cu 14%, a declarat Colomb. Potrivit ministrului, obiectivul este ameliorarea conditiilor de repatriere, atat fortata, cat si voluntara. Multe cereri de azil au fost facute de presoane care nu aveau nevoie de protectie, a adaugat el, apreciind ca legea azilului si a imigratiei pe care o pregateste guvernul francez este indispensabila tocmai pentru a proteja dreptul la azil.