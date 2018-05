Peste 100 de persoane au fost retinute dupa protestele violente de la Paris

Ziare.

Manifestantii violenti, presupusi membri ai unor grupuri anarhiste de extrema-stanga, au deturnat protestul pasnic fata de reformele in domeniul muncii promovate de presedintele Emmanuel Macron.Autoritatile au comunicat ca aproximativ 1.200 de protestatari cu cagule au participat la manifestatie, informeaza BBC.Patru persoane, inclusiv un ofiter de politie, au fost ranite usor.Ministrul de Interne, Gerard Collomb, anuntase initial ca peste 200 de persoane au fost retinute, insa Politia franceza a comunicat, miercuri, ca 109 persoane au fost retinute.Fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene si un tun cu apa in incercarea de a dispersa manifestantii.Sindicatele franceze au declarat ca aproximativ 55.000 de persoane au participat la protestul pasnic de marti, in timp ce politia a estimat numarul manifestantilor la circa 20.000.Reformele in domeniul muncii promovate de Macron au provocat nemultumirea angajatilor din numeroase sectoare de stat.