Peste 160 de copii au fost depistati cu nivel ridicat de plumb in sange dupa incendiul de la Notre-Dame

Ziare.

com

In timpul incendiului care a devastat catedrala Notre-Dame in 15 aprilie, mai multe sute tone de plumb continute in flesa octogonala in forma de "sageata" si in acoperis s-au topit si o parte din acest metal toxic s-a raspandit sub forma de particule.Printre noii copii testati, sase se situeaza in "pragul de vigilenta" (25 pana la 50 de micrograme de plumb pe litru de sange) si unul depaseste pragul de declarare obligatorie a saturnismului (50), fara sa se poata atribui cu certitudine poluarii provocate de incendiu.Acest copil este scolarizat in invatamantul primar, intr-un grup scolar parizian, inchis la sfarsitul lunii iulie din cauza unei concentratii de plumb in zona scolii.In acest stadiu, nu este posibil sa se spuna cu certitudine ca depasirea pragului de 50 lg/L la acest copil este legata de incendiul din catedrala."Exista poate alte cauze, si sora acestui copil, incadrata in gradinita din aceeasi scoala, are concentratia sub 25", a explicat pentru AFP directorul general al Agentiei regionale pentru sanatate din Ile-de-France, regiunea pariziana, Aurelien Rousseau, a carui agentie a publicat acest bilant.In afara de acest copil si sora lui, alti 162 de copii au fost depistati cu continut ridicat de plumb in sange la data de 31 iulie.Printre cei 82 de copii, care l-au avut inainte de 30 iunie, se stia deja ca 10 prezentau o rata de plumb in sange - plombemie - cuprinsa in "pragul de vigilenta" si ca unul depasea 50 lg/L.In total, 145 se situeaza sub "pragul de vigilenta".Potrivit primariei Parisului, 15 crese si scoli situate in vecinatatea imediata sau mai departata a celebrei catedrale sunt vizate de masuri de profilaxie extreme.