Pod metalic prabusit la Toulouse: Inca o persoana a fost gasita moarta

Este vorba despre o femeie care conducea un camion. Aceasta se afla in vehicul cu mama ei, in momentul in care podul s-a prabusit. Mama sa a reusit sa se salveze, insa pentru femeia de la volan nu s-a putut face nimic, conform DPA Anterior, a fost confirmata moartea unui adolescent de 15 ani , cadavrul sau fiind recuperat din rau inca de luni.Amintim ca un pod metalic s-a prabusit, luni, la Toulouse, noua persoane fiind implicate in incident.Podul metalic lega Mirepoix-sur-Tarn si Bessieres, avea 150 de metri lungime si cinci metri latime, fiind renovat in 2003 de Consiliul departamental Haute-Garonne.A.D.