Politia a retinut un suspect de 17 ani, dupa atentatul de vineri din Franta

Persoana retinuta este un minor nascut in anul 2000, transmite AFP, citand o sursa apropiata anchetei.Vineri seara a fost retinuta o prima persoana apropiata de Radouane Lakdim, "cu care el impartea viata", a precizat in conferinta de presa procurorul Parisului, Francois Molins.Redouane Lakdim, un francez de origine marocana, in varsta de 25 de ani, a ucis vineri patru persoane, printre care un ofiter de jandarmi , intr-o serie de atacuri inainte de a fi fost impuscat mortal de fortele de interventie dupa un asediu de mai multe ore intr-un supermagazin din localitatea Trebes.Anchetatorii incearca acum sa stabileasca motivele care l-au determinat sa comita atacurile, precum si sa-i gaseasca pe eventualii complici.Luat in evidenta de serviciile de informatii pentru legaturile sale cu Statul Islamic, Lakdim a fost supravegheat o perioada, din cauza suspiciunilor de radicalizare, insa, potrivit autoritatilor, monitorizarea nu a permis depistarea unor indicii privind trecerea sa la actiuni violente.Inainte de a deschide focul in supermagazin, Radouane Lakdim s-a declarat soldat al Statului Islamic, care a si revendicat ulterior, prin organul sau de propaganda, atacul.Acest atentat ridica la 245 numarul persoanelor ucise in seria de atacuri jihadiste comise in Franta de la inceputul lui 2015.