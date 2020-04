Povestea doctorului de 98 de ani care isi trateaza in continuare pacientii: Nu-i pot abandona tocmai acum

Ziare.

Medicul Christian Chenay isi consulta in continuare pacientii, desi este foarte expus in fata noului coronavirus. El merge in continuare la cabinetul sau din Paris, insa consultatiile le face online."Toata lumea este speriata. Sunt foarte precaut. Sotia mea este terifiata ca as putea aduce virusul acasa si are dreptate", a spus Chenay pentru BBC Totusi, in fiecare saptamana, el merge la un centru de batrani unde are 60 de pacienti."Nu-i pot abandona tocmai acum, in mijlocul acestei epidemii. Nu se vor descurca singuri. Suntem foarte norocosi. Nu am avut niciun caz inca in centrul nostru. Daca cineva ia virusul, ar fi un dezastru. Nu vrem ca 20 din cei 60 de pacienti sa moara", a completat Chenay.Intrebat daca se gandeste la retragere, Chenay a mentionat ca inca simte ca mai poate fi de folos."Am aproape 99 de ani. Ar trebui sa-mi reduc activitatea dintr-o multime de motive. Muncesc mai incet ca inainte, trebuie sa am grija", a completat Chenay.Doctorul Chenay s-a nascut pe 20 iunie 1921 intr-o familie cu posibilitati reduse, ce avea origini irlandeze.C.S.