"Prea putin", spun protestatarii autoritatilor de la Paris, care deja au dat inapoi in fata vestelor galbene

Intr-o declaratie la Matignon, Edouard Philippe a confirmat un moratoriu de sase luni asupra cresterii taxei carbonului, benzinei, pacurei si dieselului, convergenta fiscalizarii dieselului cu cea a benzinei si alinierea la fiscalizarea particularilor a fiscalizarii motorinei intreprinderilor nerutiere.Totodata, el a anuntat de asemenea ca tarifele gazelor naturale si electricitatii "nu vor creste pe timpul iernii", asa cum s-a prevazut, si totodata suspendarea, tot pe o perioada de sase luni, a inaspririi controalelor tehnice."Stabilirea directiei si respectarea ei este o necesitate in vederea guvernarii Frantei, insa nicio taxa nu merita sa puna in pericol unitatea Natiunii", a subliniat premierul, relateaza AFP.Potrivit unor analisti, aceste anunturi reprezinta un recul pentru Emmanuel Macron care, de la inceputul mandatului sau, era hotarat sa "pastreze directia"."De luni de zile, ne intrebam cine va pune Guvernul si presedintele cu botul pe labe. Iar ca intotdeauna a avut loc o miscare pe care nimeni nu o prevedea", a comentat directorul general adjunct de la OpinionWay Bruno Jeanbart.Opozitia si reprezentanti ai "vestelor galbene" au apreciat, la randul lor ca aceste masuri sunt insuficiente si tardive.ALEGERI IN SASE LUNIPresedinta Rassemblement national (RN, extrema dreapta, fostul FN) Marine Le Pen, o sustinatoare a "vestelor galbene", o ironizat termenul de sase luni al moratoriului, dupa alegerile europene, prevazute la sfarsitul lui mai."Sase luni... Cu siguranta o intamplare daca ne duce doar la cateva zile dupa alegeri", a scris ea pe Twitter."Este prea putin si prea tarziu, francezii asteapta masuri cu privire la puterea de cumparare definitive", in timp ce "aici e vorba despre suspendari de taxe", a apreciat vicepresedintele Les Republicains (LR, dreapta) Damien Abad.Benjamin Cauchy, una dintre figurile miscarile, a salutat acest moratoriu drept o "primna etapa". Insa "francezii nu vor faramituri, ei vor toata bagheta", a declarat el pentru AFP.Aceste masuri au loc in contextul in care cota increderii in presedintele Emmanuel Macron - care a schimbat cateva cuvinte cu o "vesta galbena", marti, la Palatul Elysee - a atins cel mai scazut nivel - de 23%, cu sase la suta mai putin - potrivit unui sondaj Ifop-Fiducial publicat marti. Cea a premierului se afla, de asemenea, in scadere puternica.Suspendarea timp de mai multe luni a cresterii unor taxe impuse carburantilor la 1 ianuarie a fost aprobata luni seara la Palatul Elysee, in cadrul unei reuniuni de criza cu mai multi ministri, prezidata de catre Emmanuel Macron.Incidente au izbucnit din nou, marti, in fata unor licee in regiunea pariziana, iar Marsilia era in continuare deosebit de afectata. - din 21 de institutii perturbate, zece erau blocate total, potrivit Ministerului Educatiei.Potrivit Bercy, primele doua saptamani de actiuni ale "vestelor galbene" au deja un impact "server si continuu" asupra economiei.