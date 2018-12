Premierul Frantei: Politica este ca boxul. Eu primesc lovituri, dar pot sa si dau. Imi place asta

Ziare.

"Politica este ca boxul. Atunci cand intri in ring stii ca vei primi lovituri. Eu primesc. Pot sa si dau. Imi place asta", a spus Philippe. "Stiu foarte bine cine formuleaza criticile si cu ce scop. Nu sunt orb", a adaugat el.In contextul presiunilor venite din cauza crizei "vestelor galbene" si speculatiilor cu privire la o eventuala demisie a sa, Philippe a spus ca nu este niciodata "exasperat". "Intotdeauna ma gandesc bine inainte de a lua decizii", a explicat premierul Frantei.Sambata, "vestele galbene" au protestat in intreaga Franta , pentru a sasea saptamana consecutiv, de aceasta data la manifestatii participand 38.600 de persoane, cu aproape 30.000 mai putine decat saptamana trecuta. In urma incidentelor de la protestele de sambata au fost retinute 220 de persoane, dintre care 142 la Paris.Din data de 17 noiembrie, cand la manifestatiile "vestelor galbene" au participat 282.000 de persoane, mobilizarea a fost in scadere de la o saptamana la alta. La 24 noiembrie au fost 166.000 de manifestanti, la 1 si 8 decembrie au fost 136.000, iar la 15 decembrie au fost 66.000.