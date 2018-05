Presedintele Frantei anunta ca decizia luata de Trump privind comertul cu UE este ilegala

Ziare.

Presedintele francez le-a declarat jurnalistilor ca va discuta "in cursul serii" cu omologul sau american Donald Trump."Deplang decizia americana" si "va trebui sa adoptam o pozitie europeana", cea care "consta in respectarea dreptului international", a declarat Emmanuel Macron la finalul unui reuniuni de la palatul Elysee consacrate patrimoniului in pericol."Aceasta decizie nu este conforma cu dreptul international (...) deci este ilegala", a adaugat el."Cred ca aceasta decizie este o greseala din mai multe puncte de vedere (...) pentru ca raspunde unor dezechilibre internationale care provoaca cele mai rele efecte, fragmentand si promovand nationalismul economic. Si nationalismul inseamna razboi (...) Este exact ceea ce s-a petrecut in anii 1930", a mai afirmat Macron.