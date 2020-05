Primul caz de COVID-19 in Franta ar data de la sfarsitul lunii decembrie. Reactia OMS

OMS: Nu e surprinzator

Yves Cohen, responsabilul de terapie intensiva la spitalele Avicenne de Bobigny si Jean Verdier de Bondy, a dezvaluit intr-un interviu acordat luni postului de radio France Info ca acest caz a fost descoperit intr-o evaluare retrospectiva a testelor de tip PCR, efectuate asupra a 24 de pacienti internati in decembrie si ianuarie cu pneumonie.Unui pacient internat la spitalul Jean Verdier i-au fost prelevate probe PCR, care au fost de abia acum analizate si care au iesit pozitive la COVID-19.Barbatul, care nu efectuase calatorii ce ar fi emis ipoteza contagierii in strainatate, a fost bolnav timp de 15 zile, iar cei doi fii si sotia au fost de asemenea infectati.Acest lucru presupune ca sotia, fiind asimptomatica, putea fi la originea contagierii intregii familii. Mai ales ca ea lucra la pescaria unui supermarket, in randul careia exista un mare numar de clienti chinezi.Concluziile urmeaza sa fie publicate intr-o revista de specialitate saptamana viitoare.Agentia Regionala de Sanatate Ile-de-France va analiza aceasta ipoteza ce pare sa confirme teoria ca noul coronavirus circula deja in Franta inainte de inregistrarea primelor cazuri, consemnate oficial la 24 ianuarie.Este vorba de un francez de origine chineza si de doi turisti chinezi care trecusera prin orasul Wuhan, unde a izbucnit focarul pandemiei.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a afirmat marti ca "nu este surprinzatoare" descoperirea in Franta a unui caz de COVID-19 datand din decembrie, adaugand ca este posibila raportarea si a altor cazuri timpurii, informeaza Reuters."Este posibil sa fie descoperite mai multe cazuri timpurii", a declarat purtatorul de cuvant al OMS, Christian Lindmeier, cu prilejul unui briefing de presa al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) in Geneva.Acesta a incurajat si alte tari sa verifice arhivele medicale in cautarea unor cazuri datand de la sfarsitul anului 2019, adaugand ca acest lucru va oferi "o perspectiva noua si mai clara" asupra epidemiei.