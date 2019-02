Protest cu mii de oameni in Franta in sprijinul Vestelor galbene (Video)

Ziare.

Circa 11.600 de persoane au participat la proteste la nivel national, dintre care 4.000 in capitala, a declarat Ministerul de Interne francez, citat de DPA si Reuters. O crestere fata de saptamana trecuta, cand 10.200 de persoane au luat parte la miscare, dintre care 3.000 la Paris.Paisprezece persoane au fost arestate la Paris, insa protestatarii au marsaluit in mare parte pasnic in prezenta a numeroase forte de ordine. Circa 15 persoane au fost arestate in orasul Clermont-Ferrand (centru) si obiecte potential periculoase au fost confiscate inainte de marsul la care au participat 2.500 de persoane.La Paris, demonstrantii s-au adunat pe Champs-Elysees pentru ceea ce ei au numit un "mars prin cartiere frumoase", indreptandu-se spre Luvru si Opera din Paris. Ei urmau sa-si incheie marsul la Trocadero vis-a-vis de Turnul Eiffel.Miscarea "vestelor galbene" a inceput in noiembrie ca protest la cresterea planificata a preturilor la combustibili. De atunci, miscarea a luat amploare transformandu-se intr-un protest mai larg impotriva reformelor guvernului presedintelui francez Emmanuel Macron In Clermont-Ferrand, din centrul Frantei, magazinele au ramas inchise datorita temerilor legate de posibile violente.La faimosul Castel Chambord, sute de persoane s-au adunat pe peluza, in fata cladirii, pentru un picnic pasnic.Saptamana trecuta, filozoful evreu Alain Finkielkraut a fost tinta insultelor, unele dintre ele antisemite, atunci cand s-a intersectat in capitala cu protestatari din miscarea "vestelor galbene". Incidentul a fost condamnat in toata Franta si, ca raspuns, mii de persoane au protestat impotriva antisemitismului.