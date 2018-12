Proteste violente in Franta: Zeci de raniti si peste 220 de manifestanti retinuti la Paris (Video)

Ziare.

Autoritatile au anuntat ca aproximativ 75.000 de persoane au protestat in mai multe orase din Franta. La Paris, 80 de persoane au fost ranite, iar alte 224 au fost retinute.Din cauza violentelor, 20 de statii de metrou din Paris au fost inchise.La mitingul desfasurat pe Bulevardul Champs-Elysees din Paris au participat mii de persoane.Unii manifestanti au atacat cu pietre fortele de ordine, care au ripostat cu tunuri de apa si gaze lacrimogene.Guvernul Edouard Philippe a transmis ca este "deschis dialogului". "Suntem deschisi dialogului cu cei care sunt pregatiti in mod sincer pentru acest dialog", a declarat Benjamin Griveaux, purtatorul de cuvant al Executivului de la Paris.Miscarea "Vestelor Galbene" denunta preturile mari la carburanti, generate de accize, si scaderea nivelului de trai din Franta. Presedintele Emmanuel Macron a adoptat un ton conciliant, dar a refuzat sa renunte la introducerea unei taxe suplimentare pe carburanti, prevazuta in strategia privind viitorul energetic.Macron a subliniat ca Administratia de la Paris nu va ceda in fata violentelor, subliniind ca va aplica un plan care prevede inchiderea tuturor termocentralelor pe baza de carbune si a unor centrale atomoelectrice pana in anul 2022.