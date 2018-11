Proteste violente in Paris: Fortele de ordine au dat cu gaze lacrimogene si tunuri de apa in multime

Ziare.

Francezii s-au strans in numar de cateva sute pe Champs Elysees, in al doilea weekend consecutiv marcat de manifestarile "vestelor galbene", transmite Reuters Oamenii sunt suparati pe deciziile de ordin economic promovate de presedintele Emmanuel Macron Fortele de ordine au inervenit cu gaze lacrimogene si cu tunuri de apa pentru a preveni ca multimea sa intre in Palatul Elysee.Unii proestatari au cantat imnul national, iar altii aveau pancarte pe care au scris mesaj precum "Macron, demisia!" sau "Macron e un hot!".De mai bine de o saptamana, purtan veste galbene reflectorizante, manifestantii si-au aratat nemultumirile in diverse forme: au blocat autostrazi, au blocat accesul la depozitele de combustibili si in unele fabrici.Acestia nu sunt multumiti de taxele introduse de Macron anul trecut la benzina si motorina, in incercarea de a incuraja francezii sa aleaga masini mai eco.