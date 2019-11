Proteste violente in Paris: Peste 100 de persoane au fost retinute dupa ce au incendiat masini si au aruncat cu pietre

Ziare.

In Piata Italiei, protestatarii au incendiat masini si au aruncat cu pietre de pavaj si sticle incendiare in fortele de ordine, care au raspuns cu gaze lacrimogene si tunuri cu apa. O unitate a bancii HSBC a fost vandalizata de manifestanti, dintre care unii purtau cagule.S-au inregistrat ciocniri intre manifestanti si politie si in apropiere de Arcul de Triumf, iar fortele de ordine au intervenit de asemenea pentru a dispersa cateva sute de protestatari care au incercat sa blocheze soseaua de centura a Parisului.In urma violentelor din cursul diminetii, prefectul Didier Lallement a anuntat ca a fost retrasa autorizatia pentru manifestatia care urma sa inceapa in piata la ora 14.00. Situatia era calma la mijlocul dupa-amiezii.Si in alte orase din Franta au avut loc proteste pe alocuri violente. La Lyon (centru), fortele de ordine au lansat gaze lacrimogene pentru a dispersa circa 1000 de persoane adunate in centru la o manifestatie care fusese interzisa, iar la Nantes (vest) au izbucnit de asemenea ciocniri intre fortele de ordine si cei circa o mie de protestatari. Alte 1800 de persoane au manifestat la Bordeaux (sud-vest) si cateva sute la Toulouse (sud-vest).