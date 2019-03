Protestele vestelor galbene continua in Franta: 40.000 de oameni au iesit din nou in strada

Ziare.

Potrivit cifrelor furnizate sambata la ora 19:00 (20:00, ora Romaniei), la mitinguri au participat aproximativ 40.000 de persoane, dintre care 4.000 la Paris.Este a 16-a manifestatie organizata in capitala Frantei de miscarea "Vestele galbene", care protesteaza fata de majorarea preturilor la carburanti si fata de erodarea nivelului de trai.La Paris, mitingul s-a derulat deruleaza in zona Boetie, la limita Bulevardului Champs-Elysees, unde au fost impuse restrictii de circulatie si au fost mobilizate efective ale fortelor de ordine. Cel putin noua persoane implicate in violente au fost retinute.Din cauza protestului, cinci statii de metrou din centrul Parisului au fost inchise. Ministerul francez de Interne a atras atentia ca persoanele violente "vor fi sanctionate" de fortele de ordine.Mitinguri de protest au avut loc si in orasele Lille si Lyon. Confruntari intre protestatari si fortele de ordine au avut loc sambata dupa-amiaza in Nantes, Toulouse si Ales.