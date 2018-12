Protestul vestelor galbene continua sa blocheze Franta

Ziare.

com

Blocajele prelungite a mai multor depozite petroliere de pe teritoriul Frantei - din Normandia pana in regiunea mediteraneana - au dus, luni, la primele penurii de benzina, relateaza AFP.Circulatia a fost ingreunata pe autostrazile A7 si A9 din sudul Frantei. La frontiera cu Spania s-au creat cozi kilometrice, cu mii de camioane blocate.In Bretania, numeroase statii de benzina au fost rupte total sau partial de aprovizionarile cu carburanti luni dimineata, determinand autoritatile locale sa ia masuri de rationalizare.Depozitele petroliere din Mans (centru), Grand-Quevilly (nord-vest) au fost, de asemenea, blocate, precum si cel din portul Fos-sur-Mer (sud-est).Acest din urma blocaj este criticat chiar si in cadrul miscarii "vestelor galbene", unde unii regreta "recuperarea" protestului de catre "elemente radicalizate".Blocajele depozitelor petroliere din Donges si La Rochelle, in vestul Frantei, au fost ridicate luni dimineata dupa interventia fortelor de ordine.Mai mult de o suta de licee au fost blocate luni, partial sau total, de o miscare de protest impotriva reformelor in educatie si in unele cazuri pentru sustinerea "vestelor galbene", potrivit Ministerului Educatiei.Regiunea Toulouse (sud-vest), unde activitatea a circa 40 de institutii de invatamant era perturbata - este cea mai afectata, urmata de regiunea pariziana, cu circa 20 de licee vizate. O masina a fost incendiata si un magazin de telefonie a fost vandalizat langa un liceu din Aubervilliers, la nord de capitala Frantei.La Dijon (centru-est), in jur de 500 de elevi au defilat pe strazi si s-au confruntat cu fortele de ordine, primii aruncand cu pietre si politistii ripostand cu gaze lacrimogene.La Nisa, aproape o mie de liceeni au manifestat in sustinerea "vestelor galbene", scandand "Macron, demisia!", relateaza un jurnalist al AFP.De asemenea, cel putin o mie de ambulantieri au blocat luni dimineata unele drumuri de acces spre Place de la Concorde, in centrul Parisului, cerand suspendarea unei reforme in sistemul de finantare a transporturilor sanitare, reforma care ameninta, potrivit acestora, intreprinderile mici si mijlocii din sector.Duminica, presedintele Emmanuel Macron a convocat o reuniune de urgenta la Elysee , la care au fost prezenti premierul Edouard Philippe, ministrul de Interne, Christophe Castaner, si "serviciile competente", pentru a gasi o solutie, dupa violentele extreme din ultimele zile de la protestele "vestelor galbene", care sambata seara au dus la devastarea centrului Parisului si arestarea a peste o suta de persoane.Reuniunea a avut loc dupa ce presedintele francez a sosit de la summit-ul G20 din Argentina