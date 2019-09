Puiul de pantera care a creat agitatie intr-un oras din Franta a fost furat de la Zoo

Ziare.

com

Pantera era tinuta drept animal de companie de un localnic din Armentieres, relateaza The Independent . Saptamana trecuta, aceasta a scapat printr-o fereastra ramasa deschisa , dupa ce stapanul lui a plecat in vacanta, a scris presa franceza.Intr-un final, pompierii au reusit sa prinda animalul, care apoi a fost dus la gradina zoologica din Maubeuge, un oras in departamentul Nord, regiunea Nord-Pas de Calais.Doar ca angajatii de la gradina zoologica au descoperit, marti, ca pantera a fost furata. Cusca in care era tinuta era distrusa."Animalul a fost singura tinta", a spus primarul orasului, Arnaud Decagny, citat de AFP.El a precizat ca s-au facut "eforturi considerabile" pentru a forta incuietoarea de la cusca si pentru a evita sistemele de securitate.Politistii verifica acum imaginile de pe camerele de supraveghere ale gradinii zoologice.O organizatie locala de protectie a animalelor a spus ca pantera era o femela in varsta de sase luni.Cand a scapat liber saptamana trecuta, animalul a atras o multime de curiosi, in timp ce se plimba nestingherit pe acoperisuri."Este frumoasa, e minunat sa o vezi in realitate", a spus atunci un localnic.Angajatii gradinii zoologice sunt preocupati de starea de sanatate a animalului, deoarece "este slabit".Autoritatile vor sa stea de vorba cu proprietarul panterei, care este de negasit, pentru ca detinea un animal periculos intr-o resedinta privata.A.D.