Reforma Macron: Numarul parlamentarilor sa fie redus cu 30% si maxim 3 mandate

Reunion utile auj sur la reforme constitutionnelle avec @EmmanuelMacron @EPhilippePM @FdeRugy. Des avancees significatives mais aucun accord sur la reduction de 30% du nombre de parlementaires. Le point reste en discussion. Je reunirai le groupe de travail du Senat mardi. - Gerard Larcher (@gerard_larcher) March 30, 2018

Desi intalnirea nu a fost concludenta, au existat niste progrese, potrivit Reuters "Aceasta intalnire nu a fost concludenta, dar ne-a permis sa avansam in activitatile desfasurate timp de atatea saptamani", au declarat surse din anturajul lui Macron dupa intalnire.Trei texte vor fi prezentate la mijlocul saptamanii viitoare - marile linii ale reformei Macron - ce vor respecta promisiunile facute de presedinte in timpul campaniei electorale: limitarea numarului de mandate succesive, reducerea cu 30% a numarului de parlamentari, dar si introducerea unei cote de proportionalitate la alegerile parlamentare."Lucram la o metoda de a ingloba toate pozitiile diferite care au fost exprimate pana acum", au mai spus sursele citate de Reuters.Totusi, Gerard Larcher, presedintele Senatului francez, a indicat pe Twitter ca intalnirea ar fi fost "utila" si ar fi permis un "progres semnificativ", dar nu a existat un "acord privind reducerea numarului de parlamentari cu 30%".El a mai spus ca marti va convoca grupul de lucru al Senatului pentru a discuta toate aceste aspecte.Franta are in prezent 577 de deputati si 348 de senatori. Raportat la populatie, numerele plaseaza tara in media europeana.