Reuniune de urgenta la Elysee, dupa violentele din Paris. Ar putea fi instaurata starea de urgenta

Sambata seara, cand in centrul Parisului masinile erau incendiate, Emmanuel Macron a declarat de la Buenos Aires ca "nu va mai accepta violenta". In opinia sa, aceasta "nu are nimic de-a face cu exprimarea unei suparari legitime", a "vestelor galbene", care au protestat fata de cresterea accizei la carburanti si a puterii de cumparare scazute.Amploarea violentelor, in urma carora o suta de persoane au fost ranite, a determinat anularea vizitei premierului Edouard in Polonia , unde urma sa participe la un summit pe tema schimbarilor climatice."Vinovatii de aceste violente nu vor o schimbare, nu vor nicio imbunatatire, ei vor haos. Acestia vor fi identificati si vor raspunde pentru actele lor in justitie", a sustine presedintele Macron, in timp ce ministrul de Interne, Christophe Castaner, a vorbit despre posibilitatea instaurarii starii de urgenta.