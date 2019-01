Revelion cu peripetii: Suspendati ore in sir in frig, la 50 de metri inaltime, intr-un carusel blocat

Ziare.

com

"A fost mult timp, s-a facut frig, a fost infricosator", a declarat Antoine, 23 de ani, infasurat intr-o patura, asteptand coborarea prietenei sale Lea.Cele opt persoane, intre care cinci minori intre 13 si 17 ani, s-au pomenit blocate in "BomberMaxxx", un brat gigantic de 52 de metri care propulseaza o gondola in aer, intr-un parc de distractii din centrul orasului Rennes. Calvarul a durat mai mult de noua ore pentru unii dintre ei.Turul trebuia sa dureze doar cateva minute. Dar, luni, 31 decembrie, in jurul orei locale 20:30 (19:30 GMT), bratul s-a blocat brusc, retinandu-i prizonieri pe cei opt pasageri.Potrivit proprietarului caruselului, Alexandre Thinel, este vorba de o piesa noua care s-a slabit si s-a blocat. "Este un incident tehnic care nu s-a mai intamplat niciodata inainte. Din fericire, nu a existat niciun pericol pentru clienti. Singura dificultate este sa-i coboram", a anticipat el.Intr-adevar, operatiunea de scoatere si coborare in siguranta a celor opt persoane, realizata de pompieri, nu a fost usoara, necesitand mai mult incercari. In cele din urma,. Primul pasager a fost coborat la 04:00 dimineata, dupa sapte ore de la blocarea caruselului, iar ultimul la ora 06:00, dupa ce toate petrecerile de revelion se vor fi incheiat.