Schimbare majora la metroul din Paris, dupa 118 ani

Pentru multi turisti, acele tichete albe - adeseori cumparate intr-un carnet de 10 bilete - nu pot fi separate de ideea unui sejur la Paris, noteaza Reuters. Adeseori, ele sunt regasite de posesorii lor, dupa multi ani, intre paginile unor carti, pe fundul portofelelor sau sub canapele.Sunt obiecte care pot fi pierdute foarte usor si sunt aruncate adeseori pe jos, unde au nevoie de un an pentru a se descompune, iar banda magnetica de pe spatele lor tinde sa devina nefunctionala cu timpul. In fiecare an, aproximativ 550 de milioane de tichete de metrou sunt vandute la Paris.Ca urmare, Ile-de-France Mobilities (IDFM), compania care coordoneaza reteaua de transport in comun din Paris si din Regiunea Pariziana, a votat miercuri in favoarea automatizarii sistemului de acces in metroul parizian pana in 2021."Vom elimina treptat folosirea tichetului de metrou", a declarat Valerie Pecresse, presedintele IDFM si coordonatorul sistemului de transport public din Regiunea Pariziana.Desi multi dintre navesti folosesc deja carduri electronice saptamanale, lunare si anuale, denumite Navigo, similare cardului Oyster folosit de metroul din Londra, IDFM va introduce alte doua optiuni, create in special pentru turisti si calatorii ocazionali.Metroul parizian ocupa locul al 10-lea in topul celor mai aglomerate retele de transport subteran din lume, fiind utilizat de 1,5 miliarde de pasageri in fiecare an. Insa din punct de vedere al tehnologiei, metroul din Paris a ramas in urma fata de cele din Londra si Tokyo, iar aceste mici bilete reprezinta una dintre problemele sale principale."5% din tichetele de metrou se demagnetizeaza si nu mai functioneaza, frustrandu-i pe calatori. Noile sisteme de acces vor rezolva efectiv aceasta problema", a declarat Sebastien Mabille, purtator de cuvant al IDFM.Noile sisteme de acces vor fi introduse in aprilie si octombrie anul viitor, permitand astfel Metroului din Paris si retelei sale interconectate de autobuze si trenuri sa devina complet digitalizate inainte de Jocurile Olimpice din 2024, care vor fi organizate in capitala Frantei.Citeste si Piscina, restaurant si muzeu in statiile de metrou din Paris? (Galerie foto)