Sotia atacatorului de la Paris a declarat ca acesta incepuse sa "auda voci"

Ziare.

com

Si sotia sa a fost arestata, joi, la cateva ore de la atac, existand suspiciunea initiala ca atacul este similar cu cele ale unor teroristi ai Statului Islamic sau Al-Qaeda si ca aceasta ar avea legatura, arata Daily Mail Politia examineaza in acest moment daca motivul atacului ar fi fost legat si de faptul ca Harpon a avut o disputa cu seful sau din cauza comportamentului pe care il avea fata de femei. Mai exact, el refuza sa interactioneze cu acestea.Harpon, un informatician in varsta de 45 de ani, s-a convertit la islam anul trecut, dar in urma perchezitiilor din apartamentul sau nu au fost gasite semne care s-a indice radicalizarea sau ca ar face parte dintr-un grup extremist. Conform Le Parisien, Harpon nu a lasat nicio scrisoare de adio.Michael Harpon era casatorit din 2014, iar in 2018 a trecut la religia sotiei sale. Amintim ca, joi, Harpon a ucis cu un cutit patru persoane , iar apoi a fost si el impuscat mortal. El a injunghiat mai intai cu un cutit de bucatarie trei persoane care se aflau in birourile serviciului sau, iar apoi a lovit mortal o functionara administrativa pe o scara.A.G.