Suspiciuni de holera intr-un avion sosit din Algeria in Franta. Pasagerii au fost retinuti la bord

Ziare.

com

Pasagerii au fost nevoiti sa astepte miercuri timp de peste o ora pana la venirea medicilor si echipelor de interventie, informeaza site-ul The Local."Copilul are probabil holera si (membrii familiei sale) vor fi evacuati la spital pentru analize", a declarat un reprezentant al pompierilor.Ceilalti pasageri - aproximativ 150 - si membrii echipajului au fost lasati sa coboare de la bordul avionului in jurul orei 15:15 (ora Romaniei, 16:15), dupa dezinfectarea mainilor.Avionul a decolat de la Oran, Algeria, unde trei persoane au decedat, iar alte peste 70 au fost infectate in urma unei epidemii recente de holera.Autoritatile sanitare franceze au luat datele de contact ale tuturor persoanelor aflate la bord pentru a le monitoriza starea de sanatate in cazul in care se confirma diagnosticul de holera.Holera este o boala infectioasa grava care se transmite prin intermediul apei, produselor alimentare, mainilor murdare, contaminate cu materii fecale ale persoanelor care sufera de aceasta boala