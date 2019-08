Sute de "veste galbene" protesteaza la Paris, inaintea summit-ului G7 (Video)

Ziare.

com

Cu aceasta ocazie, unii dintre ei au venit cu pancarte pe care se putea citi "G7 --> non Gfaim --> oui"."Sunt trei luni de cand nu am mai venit, odata cu vacanta a venit oboseala. Si mi-am spus: trebuie sa ma intorc, pentru ca nimic nu s-a schimbat, absolut nimic", a deplans Anthony Lheraud din Nanterre. "Cerem mereu RIC (referendum de initiativa cetateneasca) sa creasca SMIC (salariul minim), sa se ocupe de cersetori", a adaugat un tanar in varsta de 28 de ani."RIC exista in Elvetia, in California, in Franta ar fi foarte bun, n-ar mai fi anarhia de pana acum", spune Olivier Pham, tehnician de mentenanta in varsta de 48 de ani. El a adaugat ca a fost "socat de violentele unor politisti" in timpul precedentelor manifestatii ale "vestelor galbene", potrivit AFP.Aceasta miscare sociala inedita s-a nascut pe 17 noiembrie pe fondul furiei contra cresterii taxelor."Cererile vestelor galbene? Aceleasi ca acum noua luni!", a spus Annie, in varsta de 72 de ani, si Stephanie, 45 de ani, mama si fiica care participa de la inceputul miscarii."Pretul benzinei a crescut, Guvernul (...) ne dispretuieste", a afirmat Annie, cu masca chirurgicala pe fata.Iata imagini de la Paris: