Taxiurile zburatoare SeaBubbles sunt testate la Paris (Video)

Daca acest experiment, programat sa se desfasoare pana pe 20 septembrie, "se va dovedi concludent, exploatarea comerciala a SeaBubbles ar putea fi avuta in vedere in primavara anului 2020", a precizat intr-un comunicat Prefectura regionala din Paris, informeaza AFP.Pentru aceste teste, vehiculele SeaBubbles, echipate cu motoare electrice, au fost autorizate sa navigheze cu o viteza maxima de 30 de kilometri pe ora, care depaseste de peste doua ori limita admisa in prezent pentru circulatia ambarcatiunilor pe Sena.Vehiculele SeaBubbles, ce au o capacitate de cativa pasageri, reiau principiul de baza al hidropterului, dezvoltat de navigatorul francez Alain Thebault: mai multe "folii", un fel de arce din fibra de sticla scufundate, mentin ambarcatiunea in afara apei la o distanta de aproximativ 50 de centimetri deasupra valurilor, gratie vitezei de deplasare."Suntem incantati ca ne-am intors la Paris (...). Toate semnalele par intr-adevar sa autorizeze inceperea exploatarii comerciale a taxiurilor noastre Bubble inca din primul trimestru al anului 2020.Confirmam ambitia proiectului SeaBubbles de a pozitiona inca o data Sena in centrul mobilitatii populatiei franceze prin respectarea principiului 'Zero zgomot, Zero valuri, Zero emisii de CO2'", a declarat CEO-ul SeaBubbles, suedezul Anders Bringdal.Un prototip a fost testat prima data pe Sena in iunie 2017. Alain Thebault a deplans apoi, de mai multe ori, lentoarea procedurilor administrative din Paris.Alte teste au avut loc la Geneva, Miami, Saint-Tropez si Monaco. Insa Parisul reprezinta obiectivul concret al acestui proiect.Compania producatoare considera ca "viitorul mobilitatii populatiei trebuie sa vina din zona apei, o cale naturala de deplasare si istorica, aflata in centrul oraselor si care a fost prea mult timp subestimata".Infiintat in 2016, de Alain Thebault si de Anders Bringdal, acest start-up francez a demarat discutii in vederea achizitionarii sale de un holding elvetian, compus din mai multi investitori internationali.Negocierile "sunt in continuare in curs de desfasurare", a declarat, miercuri, pentru AFP un purtator de cuvant. Pentru moment, actionarul majoritar al companiei este familia Thebault.Potrivit presei elvetiene, Alain Thebault si Anders Brindgal vor ramane la comanda companiei, iar sediul acesteia va ramane in Franta.Primele cinci vehicule din gama SeaBubbles au fost construite in 2017 in Elvetia, dar, din motive legate de costuri, productia va continua in Thailanda.