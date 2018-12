Teorii ale complotului apar in Franta, dupa tragedia din Strasbourg: "Un atac care ii convine lui Macron"

Chez les complotistes, il y a des captures d'ecran du lien du live de BFM presente comme "preuve" du complot car soi-disant publie il y a 13 heures. Idem pour le tweet du prefet de la region Grand-Est supposement poste en fin de matinee #Strasbourg pic.twitter.com/1iTQV4pUIt - Assma Maad (@Assma_MD) December 11, 2018

Colaj publicat de jurnalista Assma Maad, pe contul de Twitter

Un atac terorist care "ii cade bine" lui Emmanuel Macron, pentru ca presedintele "intentioneaza sa deturneze atentia francezilor" si vrea sa "impiedice actul 5" al protestelor.Printre dovezile acestui complot, figureaza inclusiv un tweet pe acest subiect, al prefectului regiunii, care ar fi fost publicat marti dimineata. De fapt, acest decalaj orar are o explicatie tehnica simpla, care tine de o problema referitoare la fusul orar pe Twitter, scrieCele mai multe dintre teoriile complotiste remarca sincronizarea cu anunturile lui Emmanuel Macron si proximitatea unui eventual "act 5" al "vestelor galbene".Confruntati cu aceasta avalansa de mesaje complotiste, mai multi moderatori ai unor importante grupuri Facebook ale "vestelor galbene" au anuntat ca prefera sa inchida temporar moderarea si sa impiedice publicarea altor mesaje.In urma atentatului de marti seara din Strasbourg , ministrul de Interne, Christophe Castaner, a ridicat nivelul planului Vigipirate la "urgenta atentat".Potrivit unui nou bilant prezentat de Prefectura regiunii Bas-Rhin, trei persoane au fost ucise si alte 11 au fost ranite in atacul armat din Strasbourg, iar opt dintre acestea se afla in stare grava, scrie cotidianul alsacianAutorul atacului a fost condamnat in Franta si Germania pentru infractiuni de drept comun. "El si-a executat sentintele", spune Christophe Castaner.Presa franceza scrie ca ar fi vorba de un tanar nascut in Strasbourg, in varsta de 29 de ani. Mai mult, se pare ca marti dimineata Politia a facut un raid la locuinta sa, insa in legatura cu un alt incident. La fata locului ar fi fost gasita cel putin o grenada.Potrivit Ministerului de Interne, 350 de persoane au fost mobilizate pe teren, inclusiv 100 de persoane din politia judiciara, si doua elicoptere. Serviciile RAID, BRI, Operation Sentinel sunt pe teren. "Mijloace suplimentare" au fost trimise de Guvern la Strasbourg, anunta ministerul.Presedintele Emmanuel Macron "se va intalni cu un mic consiliu de aparare miercuri, 12 decembrie, dupa Consiliul de Ministri, dat fiind atacul de la Strasbourg", a anuntat Palatul Elysee.