Turnul Eiffel a fost evacuat: O persoana a escaladat faimoasa constructie (Foto)

Update:

🚨 #TourEiffel evacuee. Un homme a ete apercu en train d'escalader le monument depuis le deuxieme etage. Quartier boucle par les forces de l'ordre. Evitez le secteur. pic.twitter.com/ozsGLQPfou - Raphael MAILLOCHON (@Raph_journalist) May 20, 2019

Un uomo scala la #TourEiffel a mani nude, monumento evacuato https://t.co/tbrBRE1O5e pic.twitter.com/1a9WVId2x1 - Gazzetta del Sud (@GazzettaDelSud) May 20, 2019

#UPDATE The #EiffelTower was evacuated on Monday afternoon after a man was spotted climbing up the Paris landmark, the company that operates the structure said. https://t.co/T4Bzr5MVhl #TourEiffel pic.twitter.com/3QyEUO06Fk - AFP news agency (@AFP) May 20, 2019

Barbatul a ramas suspendat timp de sase ore la nivelul ultimului etaj al edificiului pana la caderea noptii."Vizitatorul care a escaladat Turnul Eiffel in debutul dupa-amiezii a fost preluat de echipele de interventie", au anuntat cu putin timp inainte de ora locala 22:00 (20:00 GMT) reprezentantii companiei ce administreaza monumentul, precizand ca edificiul va fi redeschis pentru public marti la ora locala 09:30."La 21:30, membrii brigazii de pompieri din Paris au reusit sa il convinga pe individ", a precizat aceeasi companie intr-un comunicat. Barbatul, imbracat in negru, a ramas suspendat in rapel, tinandu-se de barele turnului la cativa metri sub nivelul celui de-al treilea etaj - care este si ultimul - al monumentului.Pompierii au reusit sa ajunga la acelasi nivel cu individul coborand ei insisi in rapel de la al treilea etaj al turnului inalt de 324 de metri si au negociat cu barbatul, asistati de brigada de cautare si interventie din cadrul politiei pariziene (BRI), potrivit unei surse politienesti, care afirma ca motivatiile barbatului au ramas pentru moment necunoscute."Din fericire, acest tip de intruziune ramane foarte rar", a subliniat compania ce administreaza Turnul Eiffel (SETE), care a salutat "profesionalismul colaboratorilor si al tuturor angajatilor din fortele publice care au participat la aceasta interventie".Potrivit linternaute.com, barbatul care a inceput sa escaladeze Turnul Eiffel intre etajul al doilea si al treilea are circa 40 de ani si a plecat in tentativa sa temerara cu mainile goale, fara niciun mijloc de asigurare.In octombrie 2017, Turnul Eiffel a trebuit sa fie "complet evacuat" din cauza "prezentei unui tanar pe un stalp al Turnului care ameninta ca se va sinucide". In cele din urma, politia a reusit sa-l determine pe tanar sa renunte la actul sinucigas.Turnul Eiffel, care sarbatoreste in acest an 130 de ani de la inaugurare, este cel mai vizitat monument din lume, cu sapte milioane de vizitatori pe an.