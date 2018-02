Turnul Eiffel se redeschide duminica, dupa o saptamana de zapezi si inghet

Ziare.

com

In afara unei scurte redeschideri joi dupa-amiaza, aceasta faimoasa atractie turistica din capitala Frantei a fost inchisa de marti, zi in care un strat de zapada de 15 centimetri s-a depus pe strazile Parisului, fortand inchiderea drumurilor si oprirea circulatiei vehiculelor grele, informeaza DPA.Serviciul meteorologic francez a anuntat, sambata dimineata, ca alerta pentru zapada si inghet emisa pentru regiunea Parisului a incetat, iar restrictiile normale din perioada weekendului aplicate vehiculelor grele de marfa au fost ridicate pentru a permite reluarea transporturilor.Cele mai multe autobuze si trenuri regionale RER, al caror program fusese puternic perturbat in cursul saptamanii, circula in prezent in regim normal, a indicat compania de transport public din Paris.