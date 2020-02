Un artist rus si prietena sa, arestati preventiv dupa ce au difuzat filmuletul sexual care l-a scos din cursa pe Benjamin Griveaux

Ziare.

com

Ambii se afla in arest preventiv pentru "atingere adusa la intimitatea vietii private" si "difuzarea fara acordul persoanei a unor imagini cu caracter sexual" in cadrul anchetei deschise sambata in urma plangerii depuse impotriva lui Pavlenski de catre Griveaux.Piotr Pavlenski, in varsta de 35 de ani, a fost plasat in custodia politiei sambata dupa-amiaza intr-un alt caz legat de violenta comisa in seara zilei de 31 decembrie. Aceasta masura a fost suspendata duminica, cand artistul rus a fost plasat in arest preventiv pentru a fi interogat in cazul lui Griveaux. Durata totala a acestor arestari preventive nu poate depasi 48 de ore, adica pana luni dupa-amiaza.Prietena sa, Alexandra de Taddeo, de 29 de ani, a fost si ea plasata in arest preventiv sambata seara in cazul Griveaux. Potrivit unei surse apropiate dosarului, ea a fost cea care la inceput a fost destinatara filmuletelor incriminate.. El a spus ca voia sa denunte ipocrizia lui Benjamin Griveaux, despre care a spus ca "si-a folosit familia" si a facut "propaganda valorilor familiei traditionale".Aceasta explicatie este "grotesca", a reactionat sambata seara avocatul lui Griveaux, Richard Malka. "Rareori mi-a fost dat sa vad o personalitate mai cinica", a spus el intr-o interventie la canalul de televiziune LCI."In mod clar, nu cred deloc ca a actionat singur", a adaugat el, fara a oferi mai multe informatii, facand referire la ancheta de urmarire penala.acestuia un succesor care sa candideze la functia de primar al capitalei franceze la alegerile municipale din martie.