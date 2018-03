Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit pe o autostrada, in centrul Frantei: Doi morti

LOIRE Saint-Chamond: un bimoteur s'ecrase sur la bande d'arret d'urgence de l'A47, deux morts - https://t.co/hvqbpDWATB @crashaerien pic.twitter.com/Aw631yZs8Y - Crash Aerien (@crashaerien) March 31, 2018

Ziare.

com

Potrivit declaratiilor colectate de politie, aparatul, care zbura la o altitudine foarte joasa si al carei pilot pare sa fi pierdut controlul, a lovit un dispozitiv de semnalizare pe autostrada A47, la Saint-Chamond (Loire), in jurul dupa-amiezii (10:00 GMT), relateaza AFP.Pilotul si pasagerul sau au fost gasiti incarcerati in cabina de pilotaj a avionului, care s-a prabusit pe marginea autostrazii.Traficul in zona a fost redus la o singura banda, in directia Saint-Etienne/Lyon, a precizat politia.