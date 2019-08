Un avion de stingere a incendiilor s-a prabusit in Franta. Pilotul a murit (Video)

🔴🔴 INFORMATION DRAMATIQUE: CRASH D'UN AVION BOMBARDIER D'EAU 🔴🔴



Il y a plusieurs minutes que nous avons recu l'information mais nous souhaitions la verifier avant de la publier. Un canadair s'est ecrase sur l'incendie de Generac.

Video: Julien Lea Coste pour @MeteoLanguedoc pic.twitter.com/o6kViCw5Dk - Meteo Languedoc (@MeteoLanguedoc) August 2, 2019

Accidentul aerian a avut loc in zona localitatii Generac, situata in apropierea orasului francez Montpellier.Un avion de tip Tracker, echipat pentru misiuni de stingere a incendiilor, s-a prabusit in timpul unei misiuni, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro."Pilotul unui avion Tracker al Serviciului de protectie civila si-a pierdut viata in mod tragic in timp ce incerca sa stinga un incendiu", a anuntat Prefectura departamentului francez Gard.Autoritatile au declansat o investigatie pentru a afla circumstantele prabusirii avionului.