Un avion F-16 s-a prabusit in Franta: Pilotii au supravietuit

Ziare.

com

"Acest avion a decolat din Florennes (Belgia) si se intorcea la baza aeronautica navala din Lann-Bihoue", in apropiere de orasul Lorient (Franta), a precizat prefectura. "Pilotul si copilotul sau au reusit sa se catapulteze inainte de prabusire. Ambii au fost localizati si sunt in viata", a adaugat aceasta.Potrivit prefecturii, acest avion "nu avea arme la bord, iar incarcatura sa este este in proces de expertiza", relateaza AFP.Unul dintre piloti a putut fi preluat deja de catre serviciile de interventie rapida desfasurate in zona prabusirii aparatului de zbor.Cel de-al doilea este in prezent suspendat de o linie de inalta tensiune de parasuta sa, iar serviciile RTE, managerul retelei de electricitate de inalta tensiune, se afla la fata locului pentru a ajuta la recuperarea militarului, adauga prefectura.Un perimetru de securitate de 500 de metri a fost instituit in jurul locului prabusirii avionului si forte ale jandarmeriei au fost mobilizate pentru a securiza zona.Prefectura franceza a creat o celula de criza. In total la operatiunea de cautare a pilotilor si de localizare a epavei avionului participa 40 de pompieri si 20 de echipamente de salvare."Putem confirma ca un F-16 cu doua locuri, care efectua un zbor de antrenament, s-a prabusit in aceasta dimineata in apropiere de Lorient. Cei doi ocupanti ai aparatului au reusit sa se catapulteze, scaunele de catapultare au functionat. O echipa a Directiei pentru securitate aeriana din cadrul Ministerului Apararii s-a deplasat la fata locului din Belgia", a indicat institutia de aparare belgiana.