Un cartier din Paris a fost evacuat din cauza unei bombe

Dispozitivul exploziv fusese gasit la 4 februarie, ingropat sub un santier de constructii aproape de soseaua de centura pariziana in nordul capitalei franceze, a indicat prefectura politiei din Paris intr-un comunicat.Bomba a fost deplasata duminica la sfarsitul diminetii, iar apoi depusa intr-un container pregatit in prealabil, unde a fost detonata sub control."Operatiunea de distrugere a bombei #PorteDeLaChapelle s-a desfasurat fara incidente. Restrictiile instituite au fost ridicate, iar celula de informare a publicului a fost dezactivata", a anuntat prefectura politiei intr-un tweet.Doua perimetre au fost securizate in jurul santierului unde a fost gasita bomba si a locului unde a fost distrusa.Operatiunea a necesitat "evacuarea unei parti importante a cartierului Porte de La Chapelle si numeroase restrictii de circulatie", potrivit prefecturii politiei.Circa 1.500 de localnici au fost vizati in cartierul parizian Porte de La Chapelle si 300 de persoane in orasul vecin Saint-Denis, a adaugat prefectura. Rezidentii evacuati au fost cazati temporar in salile de sport ale unor gimnazii din cele doua suburbii.Rezidentii au fost evacuati intre 05:00 GT si 07:30 GMT, timp in care prezenta persoanelor in zona a fost interzisa, revenind ulterior progresiv la amiaza.Circulatia feroviara a fost puternic perturbata duminica dimineata, la plecare si la sosire in Gara de Nord a Parisului.