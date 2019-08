Un chelner a fost omorat de un client pentru ca nu ii aducea mai repede comanda

Ziare.

Colegii chelnerului au chemat politia dupa ce victima a fost impuscata in umar cu un pistol, in suburbia Noisy-le-Grand, la 15 km est de centrul orasului Paris, relateaza The Guardian Incercarile de resuscitare a tanarului de 28 de ani au esuat si el a murit la fata locului.Clientul, despre care un martor a relatat ca si-a pierdut cumpatul "intrucat sandvisul sau nu era pregatit destul de repede", a fugit. Politia a deschis o ancheta pentru omor si il cauta pe agresor.Cu criminalul inca aflat pe fuga, sambata, locuitorii socati s-au adunat in afara restaurantului care face pizza si sandvisuri. "A fost ucis pentru un sandvis?", a intrebat un barbat stupefiat."Este trist. Este un restaurant linistit, fara probleme. Tocmai s-a deschis acum cateva luni", a spus o tanara.Altii au remarcat un nivel ridicat al criminalitatii in zona, in special in ce priveste traficul de droguri si tulburarea linistii publice de catre betivi.B.B.