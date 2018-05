Un emigrant a ajuns erou la Paris: Si-a pus viata in pericol pentru a salva un copil agatat la etajul 4 al unui bloc (Video)

Un grand bravo a Mamoudou Gassama pour son acte de bravoure qui a permis de sauver hier soir la vie d'un enfant. J'ai eu plaisir a m'entretenir avec lui aujourd'hui par telephone, afin de le remercier chaleureusement. https://t.co/DP5vQ1VZYh - Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 27, 2018

Imaginile s-au viralizat pe retelele de socializare, iarl-a invitat pe Mamoudou Gassama luni la Palatul Elysee, pentru a-l felicita personal, informeaza BBC Tanarul curajos, in varsta de 22 de ani, s-a catarat pe fatada blocului in mai putin de 1 minut si a reusit sa il ridice pe baietelul in varsta de doar 4 ani care se agata cu ultimele puteri de balustrada balconului.Si, l-a laudat pe Mamoudou Gassama pentru eroismul de care a dat dovada si a dezvaluit ca l-a sunat pentru a-i multumi personal pentru ceea ce a facut."Mi-a dezvaluit ca a venit din Mali in urma cu cateva luni, visand ca isi va contrui o viata noua aici. (...) I-am spus ca gestul sau eroic este un exemplu pentru toti cetatenii si ca Primaria Parisului il va sprijini eforturile lui de stabilire in Franta", a postat primarul pe Twitter.Cazul a fost intens mediatizat, iar tanarul erou le-a povestit jurnalistilor cum a inceput totul: mergea pe strada si a vazut multimea adunata in fata unei cladiri.. Am urcat... Slava Domnului ca l-am salvat", a declarat el pentru Le Parisien.Pompierii sositi de urgenta la fata locului au mai avut de constatat doar ca baietelul era in afara oricarui pericol."Din fericire, a fost cineva de fata in forma fizica si avand curajul necesar pentru a urca si a salva copilul", a comentat un purtator de cuvant pentru AFP.Autoritatile locale au precizat ca parintii copilului nu erau acasa in momentul incidentului care s-ar fi putut transforma intr-o tragedie. Mama nu se afla in Paris, iar tatal a fost interogat de politie, fiind suspectat ca si-a lasat copilul nesupravegheat.