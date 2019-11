Un fost ministru francez al Justitiei, pus sub acuzare intr-un dosar despre angajari fictive

Ziare.

com

Fost trezorier al MoDem - aliat al partidului La Republique en Marche (LREM) al lui Emmanuel Macron -, Mercier a fost inculpat miercuri pentru '''', a declarat o sursa judiciara.Fostul ministru, in varsta de 72 de ani, este cel de-. Fostul director financiar al partidului, Alexandre Nardella, a fost inculpat pe 15 noiembrie pentru ''complicitate la deturnare de fonduri publice'' si ''tainuire''.Magistratii sectiei financiare a tribunalului din ParisIn total, un numar de aproximativInterogatoriile vor fi avea loc pana la 6 decembrie, cand in instanta este asteptat presedintele MoDem, Francois Bayrou - o personalitate a vietii politice franceze si de mai multe ori ministru, potrivit unor surse apropiate dosarului.Alte doua foste membre ale executivului francez, Marielle de Sarnez, eurodeputata din 1999 pana in 2017, si Sylvie Goulard, deputata din 2009 pana in 2017 iar in prezent guvernator adjunct al Bancii Frantei, urmeaza sa fie audiate la inceputul lunii decembrie.Deschiderea unei anchete preliminare, in iunie 2017, a dus la demisia lui Bayrou din functia de ministru al justitiei, precum si a Mariellei de Sarnez din functia de ministru al Afacerilor Europene si a Sylviei Goulard din functia de ministru al Fortelor Armate.