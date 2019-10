Un fost premier francez, in varsta de 90 de ani, a fost trimis in judecata la aproape 25 de ani de la comiterea faptelor

"CIRCUIT OPAC"

Balladur, in varsta de 90 de ani, si fostul sau ministru al Apararii, in varsta de 77 de ani, urmeaza sa fie judecati de "" in acest dosar care vizeaza partea financiara a scandalului Karachi. Fostul sef de Guvern urmeaza, de asemenea sa raspunda de fapte de "tainuire" a acestor infractiuni, a precizat procurorul general Francois Molins intr-un comunicat.Mai multi protagonisti, intre care Thierry Gaubert - un fost membru al cabinetului ministrului Bugetului de la acea vreme Nicolas Sarkozy - si Nicolas Bazire, pe atunci director al campaniei lui Balladur, dar si un intermediar controversat, Ziad Takieddine, urmeaza sa fiede la 7 la 31 octombrie in legatura cu aceste fapte.Cazul celor doi ministri a fost disjuns in 2014 si incredintat CJR, singura instanta abilitata sa judece membri ai Guvernului de fapte comise in exercitiul functiei. Contestata, existanta Curtii ar putea fi pusa in discutie in cadrul unei viitoare refome constitutionale."Domnul Edouard Balladur este increzator in solutia acestei proceduri, in masura in care nu a comis vreodata vreuna dintre faptele care i se reproseaza", au reactionat intr-un comunicat avocatii sai Francois Martineau si Felix de Belloy, care dau asigurari ca conturile de campanie ale fostului candidat "erau conforme regulilor in vigoare".Aceste comisioane, estimate la aproximativar fi servit in parte finantarii campaniei lui Balladur.In decizia sa, pronuntata luni, Comisia de instructie de la CJR a decis sa dea curs rechizitoriului de la 12 iulie al Parchetului General impotriva celor doi fosti conducatori politici,Francois Leotard este acuzat ca a infiintat un "circuit opac" in contracte de inarmare semnate cu Pakistanul si Arabia Saudita, precizeaza Parchetul General in comunicat.Lui Edouard Balladur i se reproseaza ca a "dat instructiuni tinzand ca Ministerul Bugetului sa consimta ca statul sa garanteze aceste contracte deficitare sau subfinantate", din cauza comisioanelor indoielnice, se arata in comunicat.El va fi judecat de asemenea cu privire la faptul ca "a putut astfel sa-si finanteze campania electorala din 1995, cu sume de 10.250.000 franci, susceptibila sa provina din comisioane din aceste licitatii".Audiat in cinci randuri de catre judecatorii de instructie in dosar, fostul premier Edouard Balladur a dat asigurari ca. "Eu nu aveam mijloacele sa controlez totul", a pledat el, adaugand ca "detaliile" financiare ale campaniei sale nu erau "treaba" sa.Ancheta antiterorista a explorat din 2009 teza - neconfirmata - a unor represalii fata de decizia lui Jacques Chirac, care l-a infrant pe Edouard Balladur in alegerile prezidentiale, dedupa ce a fost ales.Investigand aceasta ipoteza, magistratii au ajuns la convingerea ca conturile de campanie ale lui Balladur, desi valide, au fost finantate in parte din aceste comisioane ulterioare."Daca nu am fi facut plangere in 2009 pentru a denunta acest scandal de stat, nu ar fi existat acest proces la CJR si nici cel care se deschide saptamana viitoare la Paris", a subliniat la AFP avocatul familiilor victimelor, Olivier Morice, care da asigurari ca acestea sunt "satisfacute" de trimiterea lui Balladur si Leotard in fata CJR.