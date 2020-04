Un francez s-a ratacit in Muntii Pirinei mergand sa isi cumpere tigari din Spania

Ziare.

Potrivit jurnalului francez, fumatorii din regiunile de la frontiera cu Spania au obiceiul de a merge la spanioli pentru a cumpara tigari de acolo, deoarece in Franta sunt mai scumpe.Jandarmeria din Pirineii Orientali a anuntat ca barbatul a incercat mai intai sa treaca frontiera cu masina, iar apoi, cand nu a fost lasat, a incercat sa ajunga in Spania pe jos, prin munti."Am avut o actiune de salvare cu elicopterul Sigurantei Civile din Perpignan, pentru a gasi o persoana epuizata, care tremura de frig si era ratacita in zona Le Perthus. Tanarul, care a plecat de la Perpignan cu masina, a fost intors la postul de control dintre Franta si Spania, in timp ce spera sa mearga la Jonquera.El s-a hotarat atunci sa porneasca pe o poteca, sperand sa treaca frontiera pe munte. A cazut intr-un parau, s-a ratacit si in cele din urma a sunat la numarul de urgenta pentru a fi salvat. El a fost localizat rapid de salvatorii nostri, a fost luat cu elicopterul si dus la baza Sigurantei Civile din Perpignan", se arata intr-un comunicat al jandarmilor.Barbatul a fost amendat cu 135 de euro pentru ca nu a respectat masurile de izolare.