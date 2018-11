Un functionar francez acuzat de spionaj pentru Coreea de Nord va fi anchetat pentru tradare

Ziare.

Benoit Quennedey detine o functie de rang inalt in Departamentul de Arhitectura din cadrul Senatului, fiind de asemenea si presedintele Asociatiei pentru relatii de prietenie franco-coreene, relateaza BBC si Reuters.El este suspectat pentru colectarea si transmiterea informatii guvernamentale catre un spion din Coreea de Nord si ar putea primi o sentinta de zece ani in inchisoare daca va fi gasit vinovat.Quennedey a calatorit de mai multe ori la Phenian, in ultimii ani, unde s-a intalnit cu oficiali si academicieni care lucrau in domeniul arhitecturii si al constructiilor.In urma retinerii sale duminica, acesta a fost interogat de serviciile franceze de contrainformatii. Presa franceza a relatat ca investigarea acestuia a inceput de un an.