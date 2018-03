Un jurnalist a fost impuscat pe strada in Franta. Sotia lui a fost ucisa

Ziare.

Acesta se afla in masina cu sotia in momentul in care un alt autoturism s-a apropiat si un barbat inarmat a coborat si a tras sapte focuri de arma inainte sa fuga, arata Le Figaro Sotia jurnalistului a fost ranita grav la cap si transportata la spitalul din Toulouse, unde a murit, conform unor surse din politie.Rahim Namazov a fost si el ranit la spate.Jurnalistul a fost inchis, amenintat cu moartea si expulzat din Azerbaidjan in urma cu mai multi ani. In Toulouse statea cu familia sa din 2010.A.G.