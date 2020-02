Un opozant cecen, ucis cu lovituri de cutit intr-un hotel din Franta

Ziare.

Trupul victimei, Imran Aliev, blogger care era foarte critic fata de autoritatile din Cecenia, o republica rusa din Caucaz, a fost gasit joi dimineata in camera sa de hotel pe care o inchiriase cu un alt barbat, relateaza AFP.Aceasta crima "are toate caracteristicile unui motiv politic", dar "trebuie sa manifestam prudenta", a precizat sursa citata.Ancheta a fost incredintata politiei judiciare din Lille. Contactat de AFP, parchetul din Lille a declarat ca deocamdata nu a fost efectuata nicio arestare in acest caz, fara a da detalii suplimentare.Cand pompierii au intervenit joi in jurul orei 11:30 (10:30 GMT) in camera de hotel de langa gara Lille, Imran Aliev era deja mort. Trupul sau, care era intins pe jos, prezenta "mai multe rani" pe piept si anchetatorii au descoperit in apropiere arma alba.Victima, cunoscuta si sub pseudonimul Mansur Staryi, si barbatul care l-a insotit au ajuns impreuna in noaptea de miercuri spre joi la Lille, venind din Belgia.Fara sa se poata face deocamdata cea mai mica legatura intre cele doua cazuri, aceasta crima survine la cinci luni dupa uciderea la Berlin a unui georgian in varsta de 40 de ani din minoritatea cecena, caz care a provocat o criza diplomatica intre Germania si Rusia, noteaza AFP.