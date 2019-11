Un pod metalic s-a prabusit la Toulouse: O persoana a murit, altele sunt ranite UPDATE (Foto)

UPDATE:

Pont de mirepoix sur tarn effondree pic.twitter.com/CeqJliWqvD - olivier le corre (@olecorre) November 18, 2019

Pompier, gendarmes,sauveteurs, de nombreux secours sur les lieux de l'effondrement du pont a Mirepoix-sur-Tarn pic.twitter.com/4OSRF3i7Uc - France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) November 18, 2019

Ce lundi matin, un pont suspendu metallique s'est effondre au Nord-est de #toulouse, sur la commune de Mirepoix-sur-tarn. Des personnes sont toujours recherchees. Une dame a deja ete sortie de l'eau et evacuee. pic.twitter.com/almeUC3IHv - David Saint-Sernin (@dstsernin) November 18, 2019

< Un pont suspendu s'effondre dans la riviere au nord de #Toulouse a Mirepoix-sur-Tarn. Un camion et une voiture sont tombes dans le Tarn. Selon 'La Depeche', un adolescent de 15 ans est mort et il y aurait au moins 3 blesses. https://t.co/7FILE9cFRf pic.twitter.com/i8gaKfZUSn - Lionel Chollet (@lionelchollet) November 18, 2019

🇫🇷 Un pont suspendu qui enjambe la riviere Tarn s'est effondre, ce lundi matin, a Mirepoix-sur-Tarn au nord-est de Toulouse bilan, provisoire, 1 mort (une adolescente de 15 ans) et de 7 blesses (La Depeche) pic.twitter.com/Yt1HIBNYEO - Gilles Klein (@GillesKLEIN) November 18, 2019

O persoana si-a pierdut viata in acest accident, cadavrul unui adolescent de 15 ani fiind recuperat din rau.Noua persoane se pare ca au fost implicate in incident, a scris pe Twitter Serviciul de pompieri din departamentul Haute-Garonne.Dintre acestea, doua se afla in stare critica, conform Agerpres.Podul metalic lega Mirepoix-sur-Tarn si Bessieres, potrivit jandarmilor."Sunt implicate trei vehicule si nu am inca numarul victimelor. Sunt peste 60 de pompieri la fata locului", a declarat anterior pentru AFP presedintele Consiliului departamental din Haute-Garonne, Georges Meric.Cu privire la situatia podului urmeaza sa aiba loc o ancheta, a adaugat el. Podul se afla pe drumul 71, administrat de Consiliul departamental.Prefectul din Haute-Garonne s-a dus la fata locului. "Suntem in curs de evaluare a" accidentului, a anuntat prefectura.Potrivit La Depeche du Midi, un camion cu un tonaj mai mare decat limita autorizata ar fi intrat pe pod, care s-a surpat, antrenand in cadere o masina.Podul are 150 de metri lungime si cinci metri latime si a fost renovat in 2003 de Consiliul departamental Haute-Garonne, potrivit publicatiei regionale.Circulatia rutiera pe drumul 71 a fost intrerupta.