Un primar din Franta a emis un ordin prin care le interzice locuitorilor sa ... moara acasa cand e weekend sau zi de sarbatoare

"Un deces recent survenit duminica dupa-amiaza a adus dovada absurditatii unui sistem, situatie careia primarul ii raspunde cu un ordin absurd", a notat intr-un comunicat primarul Isabelle Dugelet, conform AFP.Potrivit cotidianului Le Progres,care era cazata in caminul de batrani din localitate."Este o lipsa de respect fata de defunct si de familii", a declarat primarul pentru AFP.Edilul a precizat ca a emis ordinul absurd pentru a denunta "o situatie catastrofala in sistemul medical" in comuna sa si alte localitati din zona."Oamenii nu se pot trata, nu gasesc un medic si uneori sunt nevoiti sa mearga kilometri intregi pentru a ajunge la un medic. Exista multa ingrijorare cu privire la acest subiect in comuna mea, sanatatea este o provocare majora in zona rurala si le-am atras atentia politicienilor de ani de zile cu privire la acest subiect, insa nu s-a intamplat nimic", a mai precizat Isabelle Dugelet.